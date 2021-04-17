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6. etap Philipsen’in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı olan Fethiye-Marmaris'i 'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen birinci bitirdi.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
6. etap Philipsen’in

129,1 kilometrelik etaba 162 sporcu katıldı. Jasper Philipsen, yarışı 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı. Etapta Alman ikinci, Norveçli ise üçüncü oldu.

LİDER GALLEGO
6. etabın sonunda 'nın takımından İspanyol bisikletçi , genel klasmandaki birinciliğini sürdürdü. Turkuaz mayoyu giyen Gallego, toplamda 21 saat 34 dakika 17 saniyeyle mayosunu korudu. İspanyol bisikletçi, bugün de turkuaz mayoyu giyecek.

START BUGÜN MARMARİS'TE
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün de hız kesmeden devam edecek. Turun 7. etabı, Marmaris- arasında yapılacak. Bisikletçiler, 180 kilometrelik bu etapta birinci olmak için mücadele edecek. Yarışın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

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