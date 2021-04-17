6. etap Philipsen’in

129,1 kilometrelik etaba 162 sporcu katıldı. Jasper Philipsen, yarışı 2 saat 55 dakika 50 saniyede tamamladı. Etapta Alman Andre Greipel ikinci, Norveçli Kristoffer Halvorsen ise üçüncü oldu.

LİDER GALLEGO

6. etabın sonunda Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Manuel Gallego, genel klasmandaki birinciliğini sürdürdü. Turkuaz mayoyu giyen Gallego, toplamda 21 saat 34 dakika 17 saniyeyle mayosunu korudu. İspanyol bisikletçi, bugün de turkuaz mayoyu giyecek.

START BUGÜN MARMARİS'TE

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bugün de hız kesmeden devam edecek. Turun 7. etabı, Marmaris-Turgutreis arasında yapılacak. Bisikletçiler, 180 kilometrelik bu etapta birinci olmak için mücadele edecek. Yarışın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.