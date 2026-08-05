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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’da gençlik ateşi

Bursaspor’da gençlik ateşi

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor, 12’nci transferine imzayı attı. Timsah, Yiğidoların gelecek vaat eden genç yıldızı Emirhan Başyiğit’i kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Bursaspor’da gençlik ateşi

Adeta küllerinden doğan ve geçen sezon sonunda yeniden Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, bu sene de hedefini Süper Lig olarak belirledi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden yeşilbeyazlılar, kadrosuna şu ana kadar Ahmed Kıvanç, Bayramov, Zeki Yavru, Elitim, Recep İnanç, Lewis Baker, Lincoln Henrique, Amine Boutrah, Mustafa Genç, Hüseyin Maldar ve Kelechi İheanacho'yu katmıştı.

BAŞKAN BİZZAT DUYURDU

Yeşil-beyazlılar, 12'nci transferini de dün gerçekleştirdi ve Sivasspor'un gelecek vaat eden genç stoperi Emirhan Başyiğit'i renklerine bağladı. Kulüp, transferi, "Ailemize Hoş Geldin Emirhan Başyiğit" mesajıyla açıklarken, Bursaspor Başkanı Enes Çelik de genç futbolcuya başarı dileyerek, "Hayırlı olsun kardeşim. Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı. Emirhan Başyiğit geçen sezon Trendyol 1. Lig'de 26 maçta forma giyerken, 3 kez de gol sevinci yaşadı.

MİLLİ TAKIMA ADAY İSİM

Kariyerinde Beyoğlu Yeni Çarşı'da kiralık olarak da forma giyen Emirhan Başyiğit, Türkiye U20 Milli Takımı'nda 3, U19 Milli Takımı'nda ise 9 kez görev aldı. 1.90 boyundaki genç stoper, özellikle hava toplarındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

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