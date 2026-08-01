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Haberler TFF 1.Lig Loshaj tamam

Loshaj tamam

Bodrum FK, Türkiye deneyimi olan Kosovalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj’ı kadrosuna kattı. Beşiktaş’tan da Devrim kiralandı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Loshaj tamam

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, transferde atağa kalktı. Yeşil-beyazlılar, son olarak ülkemizde Iğdır FK forması giyen Bosna Hersekli Florian Loshaj'ı renklerine kattı. Bodrum FK, 29 yaşındaki merkez orta saha Florian Loshaj ile iki yıllık anlaşma sağladı. Ege temsilcinin iki yıllığına renklerine bağladığı Florian Loshaj, Türkiye'de İstanbulspor ve Iğdır FK'da forma giydi. Bosnalı orta saha oyuncusu Florian Loshaj, İstanbulspor formasıyla Süper Lig'de 41 maçta 5 gol attı ve 2 golün asistini yaptı.

DEVRİM ŞAHİN KİRALANDI

Florian Loshaj, 1. Lig'de ise 68 karşılaşmada sahaya çıktı. Bosnalı oyuncu ligde 11 kez rakip fileleri havalandırdı ve 21 golün final pasını verdi. Orta alanda görev yapan Loshaj kariyerinde 291 maçta 27 gol attı ve 35 asist yapmaya başardı. Bodrum FK, son olarak ise Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin'i kiraladı. 19 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 10 U19 Süper Lig, 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. 19 yaşındaki sol kanat, U19 Süper Lig'de 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

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