CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hasani Kayseri’ye

Hasani Kayseri’ye

Kayserispor, Amedspor’in forveti Florent Hasani’yi kadrosuna katmak istiyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Hasani Kayseri’ye

Yeni sezonda Süper Lig'e geri dönme hedefiyle transfer çalışmalarına hız veren Kayserispor, Amedspor forması giyen Kosovalı forvet Florent Hasani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. 2025-2026 sezonunda iki farklı takımda forma giyen Hasani, toplam 18 gol ve 7 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Hem gol katkısı hem de asistleriyle öne çıkan 29 yaşındaki yıldız, Kayserispor'un yanı sıra Antalyaspor ve Batman Petrolspor'un da radarında. Hasani'nin Amedspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki forveti yeni sezonda gol yükünü paylaşacak isim olarak değerlendiriyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçeli yıldız prensipte anlaşmaya vardı!
G.Saray Leao'ya bir adım daha yakın!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
15 Temmuz suikast timindeki tek firariydi! FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe için gündemi sarsacak iddia!
TFF'den Süper Lig'de çipli top kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! F.Bahçe'nin yeni transferi Süper Lig'den! 09:39
Milan'dan flaş Leao kararı! Milan'dan flaş Leao kararı! 00:40
Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor! Osimhen ve Leao'yu aynı takım istiyor! 00:40
Enciso transferinde resmi adım atıldı! G.Saray... Enciso transferinde resmi adım atıldı! G.Saray... 00:40
Beşiktaş ayrılığı resmen açıklandı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıklandı! 00:40
F.Bahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi! F.Bahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 00:40
Daha Eski
G.Saray'da Can Uzun için sıcak gelişme! G.Saray'da Can Uzun için sıcak gelişme! 00:40
Tedesco F.Bahçe'den o yıldızı gözüne kestirdi! Tedesco F.Bahçe'den o yıldızı gözüne kestirdi! 00:40
De Bruyne için resmi açıklama! G.Saray... De Bruyne için resmi açıklama! G.Saray... 00:40
F.Bahçe ile anılıyordu! Transferi... F.Bahçe ile anılıyordu! Transferi... 00:40
Fırtına, Prestianni için anlaşma sağladı! Fırtına, Prestianni için anlaşma sağladı! 00:40
F.Bahçe'de Asensio bekleyişi! F.Bahçe'de Asensio bekleyişi! 00:40