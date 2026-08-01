Hasani Kayseri’ye

Yeni sezonda Süper Lig'e geri dönme hedefiyle transfer çalışmalarına hız veren Kayserispor, Amedspor forması giyen Kosovalı forvet Florent Hasani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. 2025-2026 sezonunda iki farklı takımda forma giyen Hasani, toplam 18 gol ve 7 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Hem gol katkısı hem de asistleriyle öne çıkan 29 yaşındaki yıldız, Kayserispor'un yanı sıra Antalyaspor ve Batman Petrolspor'un da radarında. Hasani'nin Amedspor ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 29 yaşındaki forveti yeni sezonda gol yükünü paylaşacak isim olarak değerlendiriyor.