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Haberler TFF 1.Lig Bodrum'dan 2 takviye

Bodrum'dan 2 takviye

Bodrum FK, Trabzonspor’dan 22 yaşındaki defans oyuncusu Ali Şahin Yılmaz’ı 3 yıllığına kiraladı. Ege temcilcisi ayrıca Boran Başkan’a 2 yıllık imza attırdı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Bodrum'dan 2 takviye

Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Trendyol 1'inci Lig ekibi Bodrum FK, transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. Ege temsilcisi, Trabzonspor'dan kadrosuna iki önemli takviye yaparak taraftarlarını heyecanlandırdı. Yeşil beyazlılar, bordo mavili takımın genç savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz'ı 3 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi. Geçen sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Ali Şahin Yılmaz, Trabzonspor'un 19 Yaş Altı Takımı'nın formasıyla 52 karşılaşmada görev yaptı.

12 KEZ AĞLARI SALLADI

Bodrum FK ayrıca orta saha oyuncusu Boran Başkan ile 2+1 yıllık mukavele imzaladı. Yeşil beyazlılardan transferle ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha Boran Başkan, bordo-mavili formayla A Takım seviyesinde resmi maç tecrübesi yaşarken, Trabzonspor U19 takımında çıktığı 55 resmi karşılaşmada 12 gole imza atmıştır. Başarılı futbolcu ayrıca Türkiye U19 Milli Takımı'nda da görev almış ve ay-yıldızlı formayla 3 maçta 1 gol kaydetmiştir. Boran Başkan'a ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

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