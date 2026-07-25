Mamady Diarra Muğlaspor’da

1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra'yı kadrosuna kattı. Son olarak İsrail ekibi Hapoel Tikva'da oynayan tecrübeli hücumcu, geçen sezon Moldova ekibi Sheriff ve Hapoel Tikva'da oynadığı toplam 36 maçta, 6 gol, 7 asist katkısı sağladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra'yı kadrosuna kattı. Son olarak İsrail ekibi Hapoel Tikva'da oynayan tecrübeli hücumcu, geçen sezon Moldova ekibi Sheriff ve Hapoel Tikva'da oynadığı toplam 36 maçta, 6 gol, 7 asist katkısı sağladı.