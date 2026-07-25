Kayserispor’da 12 ayrılık birden

1. Lig'e düşen Kayserispor'da yeniden yapılanma dönemi başladı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Atila Gerin, "Hedefimiz bir an önce bu ligden tekrar ait olduğumuz yere dönebilmek. 18-19 futbolcunun sözleşmesi devam ediyordu. Bu oyuncuların 11-12'si ayrıldı. 1-2'si de kendi tercihleri doğrultusunda ayrılma durumundalar. Biz şu anda yepyeni bir takım kurup, yeni bir heyecanla yeni bir aidiyet duygusuyla takımımızı tekrar yukarıya çıkartmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız" diye konuştu.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
1. Lig'e düşen Kayserispor'da yeniden yapılanma dönemi başladı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Atila Gerin, "Hedefimiz bir an önce bu ligden tekrar ait olduğumuz yere dönebilmek. 18-19 futbolcunun sözleşmesi devam ediyordu. Bu oyuncuların 11-12'si ayrıldı. 1-2'si de kendi tercihleri doğrultusunda ayrılma durumundalar. Biz şu anda yepyeni bir takım kurup, yeni bir heyecanla yeni bir aidiyet duygusuyla takımımızı tekrar yukarıya çıkartmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapacağız" diye konuştu.