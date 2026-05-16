Erok'un finaldeki rakibi Çorum oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanşında Çorum FK sahasında Bodrum FK'yı 2-0 yendi. İlk maçı 1-0 kaybeden kırmızı- siyahlılar finale çıktı. Çorum FK, lig 3.'sü olduğu için direkt finale kalan Esenler Erokspor ile 24 Mayıs'ta Konya'da Süper Lig'e çıkmak için karşılaşacak.