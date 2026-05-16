CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Nesine 3. Lig 1.-2. grup play-off final maçında Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 19:50
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Nesine 3. Lig 1.-2. grup play-off final maçında Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup ederek Nesine 2. Lig'e yükseldi. Mücadelenin detayları şu şekilde...

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Emin Tuğral, Arif Dilmeç

Çorluspor 1947: Ersin Aydın, Emirhan Çavuş, Muhammet Arslantaş (Dk. 90+5 Muhammet Arslantaş), Mahsun Çapkan (Dk. 90+5 Çağrı Bülbül), Hasan Gündoğdu (Dk. 86 Caner Doğan), Cihat Aktaş, Mohamed Khalil, Hüseyin Ayan, Sinan Baki Usluer, Ferit Özler, Ömer Faruk Gümüş (Dk. 75 Emirhan Kayar)

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Massis Gülük (Dk. 82 Selimcan Temel), Güney Tutcuoğlu, Ömer Uzun (Dk. 58 Mehmet Güneş), Eren Şimşek, Ahmet Uzun (Dk. 79 Tahsin Özler), Tayyib Kanarya, Yasin Yıldız, İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi

Gol: Dk. 78 Muhammet Arslantaş (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sinan Baki Usluer, Dk. 20 Ferit Özler, Dk. 85 Hasan Gündoğdu, Dk. 90+2 Emirhan Kayar (Çorluspor 1947), Dk. 63 İslam Çerioğlu, Dk. 77 Ahmet Uzun, Dk. 90+2 Tayyib Kanarya (Malatya Yeşilyurtspor)

Icardi'den veda gibi paylaşım!
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi...
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Başkan Erdoğan Bir Gençlik Şöleni Programı'na katıldı: Açıklamalarda bulunuyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 3 isim Eyüpspor maçında yok!
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! Trabzonspor, Muçi'yi renklerine bağladı! 19:04
G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... G.Saray'da sıcak gelişme! Duran transferi... 18:51
Basketbol Süper Ligi'nde eşleşmeler belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde eşleşmeler belli oldu 18:40
F.Bahçe normal sezonu lider tamamladı! F.Bahçe normal sezonu lider tamamladı! 18:37
Icardi'den veda gibi paylaşım! Icardi'den veda gibi paylaşım! 18:28
Beşiktaş BOA'da Erman Okerman dönemi Beşiktaş BOA'da Erman Okerman dönemi 18:26
Daha Eski
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sprint yarışında 17. oldu Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sprint yarışında 17. oldu 18:18
F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... F.Bahçe'de flaş Jesus gelişmesi! Mayıs ayı sonu... 18:06
Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı! Beşiktaş yönetiminden olağanüstü toplantı! 17:30
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'e imzayı attı! Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'e imzayı attı! 17:20
"Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" "Bize ait ruhu gençlere aşılamalıyız" 15:50
F.Bahçe'den 3 yıllık imza! F.Bahçe'den 3 yıllık imza! 15:38