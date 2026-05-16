Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Ziraat Bankkart yarı finalde CMC Warta Zaweiercie'ye mağlup oldu!

Ziraat Bankkart, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen 2026 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yarı finalde Polonya'nın Aluron CMC Warta Zaweiercie takımına 3-1 mağlup oldu ve final biletini alamadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 23:59
Ziraat Bankkart, İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen 2026 CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde yarı final maçında Polonya'nın Aluron CMC Warta Zaweiercie takımına 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Temsilcimiz, 17 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.00'de Polonya'nın PGE Projekt Warzawa takımıyla bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Salon: Inalpi Arena - Torino

Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Warta Zaweiercie: Gladyr, Tavares, Russell, Bieniek, Boladz, Kwolek, Popiwczak (L) (Zniszczol, Ensing)

Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir Abdel-Aziz, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Kooy, Burakhan)

Setler: 25-19, 24-26, 25-19, 25-19

Süre: 82 dakika

