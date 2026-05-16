Guirassy attı Borussia Dortmund ligi galibiyetle noktaladı!

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund, Werder Bremen'e konuk olduğu mücadeleyi Serhou Guirassy ve Yan Bueno Couto'nun golleri ile 2-0 kazandı. Dortmund temsilcisi böylelikle ligi 73 puan ile 2. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Guirassy, mücadelenin 59. dakikasında kaydettiği gol ile Bundesliga'yı 18 gol/2 asist katkısı ile noktaladı.