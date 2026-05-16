Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt-Stuttgart CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’nın 34. ve son haftasında Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart’ı konuk ediyor. 43 puanla 8. sırada yer alan Frankfurt, taraftarı önünde kazanarak Avrupa kupalarına katılım umudunu korumak istiyor. 61 puanla 4. sırada ve Şampiyonlar Ligi potasında bulunan Stuttgart ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek koltuğunu sağlama alma niyetinde. Peki, Eintracht Frankfurt - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 07:42
Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da geleneksel olarak tüm son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı cumartesi mesaisinde, her iki takım adına da telafisi olmayan bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Eintracht Frankfurt, sezonun son virajında istikrarsız bir görüntü çizse de topladığı 43 puanla hâlâ Avrupa potasını zorluyor. Taraftarının oluşturacağı coşkulu ve baskılı atmosferi arkasına alacak olan Frankfurt, güçlü rakibini önde basarak durdurmayı ve evinde sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip VfB Stuttgart cephesinde ise tüm hesaplar Şampiyonlar Ligi üzerine kurulu. Teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde harika bir sezonu geride bırakan kırmızı-beyazlılar, 61 puanla 4. sırada yer alıyor. Ancak aynı puana sahip en yakın takipçileri Hoffenheim'ın önünde sadece 5 averajlık bir avantaja sahipler. Hata yapmaları halinde kendilerini bir anda Devler Ligi potasının dışında bulabilecek olan Stuttgart, geçtiğimiz hafta Leverkusen'i 3-1 deviren kadrosuna ve oyun disiplinine güvenerek Frankfurt deplasmanından zaferle ayrılmak istiyor. İşte Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçının detayları!

Eintracht Frankfurt-Stuttgart MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart MAÇI HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt-Stuttgart maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt-Stuttgart MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Kristensen, Amenda, Koch, Brown; Uzun, Skhiri, Hojlund; Doan, Kalimuendo, Bahoya

Stuttgart: Nubel; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Chema, Stiller, Fuhrich; Nartey; Undav, Demirovic

