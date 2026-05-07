16 yıldızın sözleşmesi bitiyor

Erzurumspor'da 27 kişilik şampiyon kadronun 16 oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sözleşmesi sona erecek isimler şöyle: Kağan Mordaoğlu, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Salih Sarıkaya, Orhan Ovacıklı, Adem Eren Kabak, Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Murat Cem Akpınar, Martin Rodriguez, Furkan Özhan, Cheickne Sylla, Eren Tozlu, Hüsamettin Yener ve Benhur Keser. Antalyaspor'dan Amar Gerxhaliu, Konyaspor'dan Adem Eren Kabak ve Rizespor'dan Benhur Keser, sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

EREN TOZLU'NUN KARİYER SEZONU

Şampiyon Erzurumspor'un 35 yaşındaki golcüsü Eren Tozlu, bu sezon oynadığı 37 karşılaşmada 23 gole imza atarak kişisel rekorunu kırdı. Deneyimli forvet oyuncusu, aynı zamanda yaptığı 7 asistle de dikkat çekti.