Bodrum FK kenetlendi

Bodrum Futbol Kulübü, play-off için kenetlendi. Perşembe günü tek ayaklı eleme usulü ile oynanacak maçta Pendikspor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, ev sahibi avantajının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz de yerimiz de Süper Lig. Bunun için çok çabaladık. Direkt Süper Lig'e yükselemesek de play-off hedefimizi tutturduk. Önce Pendikspor maçını geçip ardından üst turda Çorum-Keçiörengücü eşleşmesinin galibi ile oynayacağız. Oyuncularımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.