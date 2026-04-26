Ümraniye üç puanı kaptı

Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Ümraniyespor'a 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, 3. dakikada Ahmet Bolat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ümraniye, 45+3. dakikada Talha Bartu Özdemir ile 1-1 beraberliği yakaladı. Adana Demir'de Enes Demirtaş, 79. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Rakibi eksik kalmasıyla Ümraniye üstünlüğü eline aldı. 87'de Doruk Ertuğrul ve 90+4'te Bardhi'nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.