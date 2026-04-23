Gençlere şans verdi

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Hatayspor deplasmanına altyapı antrenörü Murat Balaban yönetiminde çıktı. Balaban, karşılaşmada altyapıdan yetişen genç futbolcuları forma vererek dikkat çekti. Selim Kütük ilk 11'de sahaya çıkarken, Erdem Dağlı ve Yunus Emre Tekerci ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.