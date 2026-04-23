Er ile yola devam

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Taraftarlarımıza 2 sene önce bir sözümüz vardı. 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig, Süper Lig ve Avrupa. Çok şükür 3. Lig'den 2. Lig'e çıkarak o misyonu tamamladık ve 1. Lig'e de adım attık. Verdiğimiz sözün yarısını yerine getirdik" dedi. Teknik Direktör Mustafa Er ile de yola devam edeceklerini belirten Çelik "Transfer sezonunda hocamıza tamamlanmış bir kadro vereceğiz" diye konuştu.

5 YABANCI ALACAĞIZ

Çelik, "Bizi şampiyon yapan hocamız ile yola devam edeceğiz. Hedefimiz seneye Trendyol 1. Lig'de de şampiyon olup, gerçek adresimize, Süper Lig'e dönmek. İki ay sonra başlayacak kampa kadar transferlerimizi yapacağız. Hocamızın istediği oyuncular ile görüşüyoruz. Hedefimiz Süper Lig düzeyinde 5 yabancı ve 1-2 kaliteli yerli oyuncu alıp, yeni sezon hazır olmak" dedi.