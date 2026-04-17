Bodrum garanti peşinde!

Trendyol Süper Lig yarışını direkt etkileyecek maçta lider Erzurumspor'u ağırlayacak Bodrum FK, play-offu garantilemek adına kenetlendi. Bitime 3 maç kala 62 puanla 5. sıradaki yeşil-beyazlılar, 1 puan aldığı takdirde play-off'u matematiksel olarak garantileyecek.

Sadece kendi işlerine odaklanacaklarını belirten teknik direktör Sefer Yılmaz, "Rakibimizin ne yapacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Ayrıca play-off yolunda sıralamalarda çok önemli. Taraftarımızın desteği ile kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Önce play-offu garantilemeliyiz ardından elemelere çok sıkı bir şekilde hazırlanacağız" dedi.