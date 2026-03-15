CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sarıyerspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını da kazanamayan ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Sarıyerspor, 35 puanla 16. sırada yer alıyor. Play-off mücadelesi veren ve zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Ankara Keçiörengücü ise 44 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 08:02
Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 31. haftada Sarıyerspor, sahasında Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. 35 puanla 16. sırada yer alan Sarıyerspor, son 3 maçta galibiyeti bulamayan performansıyla zorlu günler geçiriyor. Ligde kalma mücadelesinde her puan hayati önem taşırken, karşısına play-off yarışındaki Ankara Keçiörengücü çıkıyor. 44 puanla 8. sıradaki başkent ekibi, üst sıralara tırmanmak için deplasmanda puan hedefliyor. Peki, Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SARIYERSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 31. haftada oynanacak Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
