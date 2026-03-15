Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 31. haftada Sarıyerspor, sahasında Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. 35 puanla 16. sırada yer alan Sarıyerspor, son 3 maçta galibiyeti bulamayan performansıyla zorlu günler geçiriyor. Ligde kalma mücadelesinde her puan hayati önem taşırken, karşısına play-off yarışındaki Ankara Keçiörengücü çıkıyor. 44 puanla 8. sıradaki başkent ekibi, üst sıralara tırmanmak için deplasmanda puan hedefliyor. Peki, Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SARIYERSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 31. haftada oynanacak Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı 15 Mart 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

SARIYERSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak Sarıyerspor-Ankara Keçiörengücü maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.