Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Hakemler şov yaptı

Hakemler şov yaptı

Menemen çare arıyor Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, hakemlere sert çıkarak, “Bizi ezmeye çalışıyorlar. Hakemler şovlarını çok güzel yaptılar” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 07:20
Hakemler şov yaptı

Bodrum FK'da Esenler Erokspor yenilgisinin yankıları sürüyor. Bodrum ekibi son 4 maçta 3 yenilgiyle yarışta geriye düşmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini korurken maçın hakemi Mehmet Türmen'e büyük tepki gösterdi. Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, hakemlere sert çıkarak, "Şovlarını çok güzel yaptılar" dedi. Yılmaz, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirerek, bu durumun bazı etkenlerden kaynaklandığını ima etti. Seslerini fazla çıkarmadıkları için ezilmeye çalışıldıklarını belirten Yılmaz, geçen sene de benzer durumlar yaşadıklarını hatırlattı.

