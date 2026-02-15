CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Pendikspor-Sarıyerspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Sarıyerspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. İki İstanbul takımının kozlarını paylaşacağı haftada kötü gidişe son vermek isteyen Uğur Uçar ve öğrencileri, 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmanın yollarını arayacak Servet Çetin ve ekibi ise 30 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Pendikspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:06
Pendikspor-Sarıyerspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. İstanbul temsilcilerinin mücadelesinde ev sahibi ekip, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde kötü gidişata son vermek istiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Pendikspor, 6 maçtır süren galibiyet özlemini taraftarı önünde bitirmeyi hedefliyor. Konuk ekip cephesinde ise Teknik Direktör Servet Çetin ve öğrencileri için deplasman büyük önem taşıyor. 30 puanla 15. sırada bulunan Sarıyerspor, düşme hattından uzaklaşmak adına kritik 3 puanın peşinde. Peki, Pendikspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Pendikspor-Sarıyerspor maçı 15 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Sarıyerspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PENDİKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

