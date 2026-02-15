Pendikspor-Sarıyerspor MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Pendikspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyerspor karşı karşıya geliyor. İstanbul temsilcilerinin mücadelesinde ev sahibi ekip, Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde kötü gidişata son vermek istiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Pendikspor, 6 maçtır süren galibiyet özlemini taraftarı önünde bitirmeyi hedefliyor. Konuk ekip cephesinde ise Teknik Direktör Servet Çetin ve öğrencileri için deplasman büyük önem taşıyor. 30 puanla 15. sırada bulunan Sarıyerspor, düşme hattından uzaklaşmak adına kritik 3 puanın peşinde. Peki, Pendikspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PENDİKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Pendikspor-Sarıyerspor maçı 15 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendik Stadyumu'nda oynanacak Pendikspor-Sarıyerspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

