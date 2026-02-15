CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Amed SK-Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Diyarbakır'da oynanacak karşılaşmada hata yapmadan 3 puan almayı amaçlayan Sinan Kaloğlu ve öğrencileri, tekrar zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Düşme potasından bir an önce çıkmayı amaçlayan Hakan Kutlu ve ekibi ise zorlu deplasmanda 3 puan alarak, 7 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Öte yandan futbolseverler, "Amed SK-Sakaryaspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Amed SK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:05
Amed SK-Sakaryaspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Amed SK-Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed SK ile Sakaryaspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Diyarbakır'daki mücadelede ev sahibi ekip, Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konuk ekipte ise Teknik Direktör Hakan Kutlu ve öğrencileri için karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Sakaryaspor, zorlu deplasmanda kazanarak 7 maçtır süren galibiyet özlemine son vermeyi planlıyor. Peki, Amed SK-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Amed SK-Sakaryaspor maçı 15 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak Amed SK-Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

AMED SK-SAKARYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Amed SK: Erce, Murat, Tarkan, Syrota, Hasan Ali, Traore, Sinan, Hasani, Moreno, Dimitrov, Diagne

Sakaryaspor: Szumski, Serkan, Arif, Batuhan, Mete Kaan, Ruan, Soro, Vukovic, Kwebena, Pena, Melih Bostan

AMED SK İLE SAKARYASPOR ARASINDA 6. RANDEVU

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak Amed SK ile Sakaryaspor maçı iki takımın 6. randevusu olacak. Daha önce oynanan 2 karşılaşmayı yeşil-siyahlılar kazanırken, 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

