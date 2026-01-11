CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor fırsat tepti

Sakaryaspor fırsat tepti

61’de Zwolinski’nin golü ile öne geçen Tatangalar, 87’de Ndongala’nın golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Sakaryaspor fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Yeşilsiyahlılar, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada 1 puanla yetindi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Sakaryaspor, ilk yarıda oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da istediği performansı sahaya yansıtmakta zorlandı. İlk 45 dakikada her iki takım da net gol pozisyonu üretmekte güçlük çekti. İkinci yarıya daha istekli ve kontrollü başlayan yeşil-siyahlılar, Tatangalar, 61. dakikada Lukasz Zwolinski'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için yüklenen konuk ekip Bandırmaspor, 87. dakikada Ndongala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

