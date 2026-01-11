Sakaryaspor fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Yeşilsiyahlılar, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada 1 puanla yetindi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Sakaryaspor, ilk yarıda oyunun temposunu yükseltmeye çalışsa da istediği performansı sahaya yansıtmakta zorlandı. İlk 45 dakikada her iki takım da net gol pozisyonu üretmekte güçlük çekti. İkinci yarıya daha istekli ve kontrollü başlayan yeşil-siyahlılar, Tatangalar, 61. dakikada Lukasz Zwolinski'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için yüklenen konuk ekip Bandırmaspor, 87. dakikada Ndongala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.