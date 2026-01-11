CANLI SKOR ANA SAYFA
Esenler Erok gol oldu yağdı

Esenler Erok gol oldu yağdı

Esenler Erok, deplasmanda Adana Demirspor’u Kayode, Faye, Nzaba ve Catakovic’in (2) attığı gollerle 5-0 mağlup etti

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Esenler Erok gol oldu yağdı

Esenler Erokspor, deplasmanda Adana Demirspor'u Yeni Adana Stadyumu'nda 5-0 gibi net ve farklı bir skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısında rakibine üstünlük kuran Esenler Erokspor, erken dakikalarda farkı açmayı başardı. 18. dakikada Olarenwaju Kayode'nin fileleri havalandırması ile öne geçen konuk ekip, bu golden sadece 9 dakika sonra 27'nci dakikada Mame Mor Faye'nin şık vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

3 MAÇLIK HASRETE SON VERDİ

İkinci yarıda tempo düşmedi; hatta Esenler farkı daha da açtı. 73. dakikada Francis Nzaba'nın kafa golüyle skor 3-0 oldu. Ardından Hamza Catakovic sahneye çıktı ve maça damgasını vurdu. Önce 77. dakikada, sonra da 82. dakikada attığı iki golle skoru 5-0'a taşıyan Catakovic, maçın en skorer ismi olarak dikkat çekti. Bu çarpıcı galibiyet, Esenler Erokspor'un son dönemde yaşadığı 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ligde bir sonraki hafta Esenler, Vanspor'u konuk edecek.

DİĞER
SON DAKİKA
