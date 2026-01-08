Eze bombası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul’ın köklü kulüplerinden Sarıyer, Çorum FK’nın golcüsü Emeka Friday Eze ile her konuda anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünün ardından resmi imzalar atılacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara tırmanma hedefindeki SMS Grup Sarıyer, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Çorum FK'nın Nijeryalı golcüsü Emeka Friday Eze ile her konuda anlaşma sağlandı. Edinilen bilgilere göre, yoğun görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Transfer kısa sürede resmiyet kazanacak. 29 yaşındaki forvet Çorum FK formasıyla 19 lig maçına çıkan Eze, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

EN AZ 3 TRANSFER ŞART

Sarıyer yönetimi, teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda bu transferi en öncelikli hedefler arasına aldı. Eze'nin takıma hızlı uyum sağlayarak ikinci yarıda gol yükünü önemli ölçüde sırtlaması amaçlanıyor. Fiziksel gücü, bitiricilik yeteneği ve mücadeleci karakteriyle tanınan 1.85 boyundaki deneyimli oyuncu, hava toplarındaki üstün hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Öte yandan, Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Kadro oluşturmakta zorlanıyoruz. En az 3 transfere ihtiyaç var" dedi.

