Eze bombası

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısında üst sıralara tırmanma hedefindeki SMS Grup Sarıyer, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir hamle yaptı. Çorum FK'nın Nijeryalı golcüsü Emeka Friday Eze ile her konuda anlaşma sağlandı. Edinilen bilgilere göre, yoğun görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Transfer kısa sürede resmiyet kazanacak. 29 yaşındaki forvet Çorum FK formasıyla 19 lig maçına çıkan Eze, 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

EN AZ 3 TRANSFER ŞART

Sarıyer yönetimi, teknik heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda bu transferi en öncelikli hedefler arasına aldı. Eze'nin takıma hızlı uyum sağlayarak ikinci yarıda gol yükünü önemli ölçüde sırtlaması amaçlanıyor. Fiziksel gücü, bitiricilik yeteneği ve mücadeleci karakteriyle tanınan 1.85 boyundaki deneyimli oyuncu, hava toplarındaki üstün hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Öte yandan, Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, "Kadro oluşturmakta zorlanıyoruz. En az 3 transfere ihtiyaç var" dedi.