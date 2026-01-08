Ekrem Terzi Serikspor’da

Serikspor'da futbol direktörlük görevine Ferda Ramanlı'nın getirilmesinin ardından Trabzonspor forması giyen Ekrem Terzi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı. Ayrıca kulüp tarafından kampa davet edilen Nijerya'dan 4 futbolcu ve yurt dışından davet edilen gurbetçi futbolcuların denendiği ifade edildi.
