Amedspor Çorum FK maçı canlı izle: Amedspor Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor Çorum FK maçı canlı izle

Amedspor ile Çorum FK Trendyol 1. Lig'de karşı karşıya geliyor. Maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Bu mücadele, ligdeki kritik puan durumunu değiştirebilecek nitelikte ve iki takımın da galibiyet için sahaya tüm güçleriyle çıkması bekleniyor. Peki, Amedspor Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Çorum FK maçı, 9 Ocak Cuma günü oynanacak.

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Çorum FK maçı, saat 20:00'de başlayacak.

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve Çorum FK'nın, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak. Amedspor-Yeni Çorumspor AŞ maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AMEDSPOR - YENİ ÇORUMSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN