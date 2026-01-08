CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Amedspor Çorum FK maçı canlı izle: Amedspor Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor Çorum FK maçı canlı izle: Amedspor Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in heyecanlı maçında Amedspor ile Çorum FK, birbirine karşı mücadele edecek. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, yayın saatini ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Amedspor-Çorum FK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 12:37 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 20:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amedspor Çorum FK maçı canlı izle: Amedspor Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor Çorum FK maçı canlı izle

Amedspor ile Çorum FK Trendyol 1. Lig'de karşı karşıya geliyor. Maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? sorularının cevabı merak ediliyor. Bu mücadele, ligdeki kritik puan durumunu değiştirebilecek nitelikte ve iki takımın da galibiyet için sahaya tüm güçleriyle çıkması bekleniyor. Peki, Amedspor Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Çorum FK maçı, 9 Ocak Cuma günü oynanacak.

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Amedspor-Çorum FK maçı, saat 20:00'de başlayacak.

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve Çorum FK'nın, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Bein Sports kanalında canlı yayınlanacak. Amedspor-Yeni Çorumspor AŞ maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AMEDSPOR - YENİ ÇORUMSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Terörsüz Türkiye sürecine organize tehdit! DEM ve KCK Halep'te aynı çizgide buluştu: PKK'nın çatı yapılanması SDG'yi bahane etti
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 18:29
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 18:25
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 17:54
Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI Dubai-F.Bahçe Beko | CANLI 17:40
Alonso: F1 ileri gitti ama... Alonso: F1 ileri gitti ama... 17:31
F.Bahçe derbi mesaisine başladı F.Bahçe derbi mesaisine başladı 16:36
Daha Eski
F.Bahçe'de Ramil Guliyev o göreve getirildi! F.Bahçe'de Ramil Guliyev o göreve getirildi! 16:34
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 16:29
Kasımpaşa İrfan Can Kahveci'yi böyle duyurdu! Kasımpaşa İrfan Can Kahveci'yi böyle duyurdu! 16:08
Svensson'un yeni takımı belli oldu! Svensson'un yeni takımı belli oldu! 15:44
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 15:23
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 15:07