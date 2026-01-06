Kerim ve Amaral, Bandırma’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Kerim Alıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Orta saha oyuncusu Joao Amaral'ın da 1,5 yıllığına kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi. Bordo-beyazlılarda transfer çalışmaları devam edecek.