Gökdeniz'e Dadaş kancası

Gökdeniz’e Dadaş kancası

Erzurumspor, Bodrum FK’nın 24 yaşındaki forveti Gökdeniz Bayrakdar’ı sezon sonuna kadar kiralamak için bastırıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Gökdeniz’e Dadaş kancası
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, Bodrum FK'da forma giyen 24 yaşındaki forvet ve sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Mavi-beyazlı yönetim Bodrum FK'ya altı aylık kiralama teklifi sundu. Bu sezon Bodrum FK'da istediği süreleri alamayan genç oyuncunun az forma şansı bulması, transfer ihtimalini güçlendiren faktörler arasında. Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon Bodrum FK formasıyla 6 karşılaşmada forma giydi ve sadece 1 gol attı. Kariyerinde daha önce Kocaelispor ile Antalyaspor formalarını da terleten oyuncu, profesyonel kariyerinde üç farklı kulüpte toplam 271 maçta 60 gol ve 20 asistlik katkı sağladı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
