Ümraniyespor-Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta programı, Ümraniyespor ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor, düşme hattının içerisinde yer alırken, sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı büyük bir fırsat olarak görüyor. İstanbul temsilcisi, 18 puanla 17. basamakta bulunuyor. Konuk ekip Adana Demirspor ise zorlu bir süreçten geçiyor. Ligin son sırasında yer alan ve eksi 22 puanla mücadele eden Mavi Şimşekler, deplasmanda alacakları sürpriz bir sonuçla moral kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de 18. haftada oynanacak Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı 21 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak

ÜMRANİYESPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.