CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendik fırsat tepti

Pendik fırsat tepti

Pendikspor, sahasında öne geçtiği maçta Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Goller Wilks ve Ali Kaan’dan geldi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendik fırsat tepti
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Pendikspor, evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü 37. dakikada Mallik Wilks, konuk ekibini golünü ise 40. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Pendikspor, 33 puanla 2. sırada konumlandı. Iğdır FK ise 29 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Ligin 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Boluspor ile kaşılaşacak. Iğdır FK ise Sivasspor'u konuk edecek.
Aslan'dan Rüdiger'e resmi teklif!
F.Bahçe'ye Sörloth müjdesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Ülkesine geri dönebilir
G.Saray'dan Madrid çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 01:04
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! Trabzonspor'dan Beşiktaş'a sert yanıt! 00:57
Real Madrid Alaves deplasmanında galip! Real Madrid Alaves deplasmanında galip! 00:56
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! Kenan Yıldız'lı Juventus deplasmanda galip! 00:40
Neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? 00:39
Daha Eski
Kaybolan umutlar! Kaybolan umutlar! 00:37
Ersin ligde kariyer rekoru kırdı Ersin ligde kariyer rekoru kırdı 00:36
Abraham bir ilki gerçekleştirdi Abraham bir ilki gerçekleştirdi 00:35
2 asist yaptı kırmızı kart gördü 2 asist yaptı kırmızı kart gördü 00:34
Yine kazanamadı Yine kazanamadı 00:33
4 maç sonra ilk 11 4 maç sonra ilk 11 00:31