Pendik fırsat tepti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Pendikspor, evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golünü 37. dakikada Mallik Wilks, konuk ekibini golünü ise 40. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti. Bu sonuçla birlikte üst üste 2. kez puan kaybı yaşayan Pendikspor, 33 puanla 2. sırada konumlandı. Iğdır FK ise 29 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Ligin 18. haftasında Pendikspor, deplasmanda Boluspor ile kaşılaşacak. Iğdır FK ise Sivasspor'u konuk edecek.