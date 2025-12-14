CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Yalçın Koşukavak yönetiminde son 2 maçını da kazanan başkent temsilcisi, evinde oynayacağı mücadelede puanını 24'e çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan zirve yarışını sürdürmeyi amaçlayan Osman Özköylü ve öğrencileri ise 31 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:21
Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında gözler Ankara'da oynanacak Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçına çevrildi. Son dönemde çıkışa geçen Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak önderliğinde elde ettiği üst üste 2 galibiyetin rüzgarıyla sahaya çıkacak. Diğer tarafta ise Esenler Erokspor cephesi oldukça iddialı. Osman Özköylü yönetiminde istikrarlı bir performans ortaya koyan İstanbul temsilcisi, 31 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı 14 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe'ye Asensio müjdesi!
Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin!
Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından olay yorum! "Ocak ayında siz gidin"
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu!
G.Saray'dan Salah'a teklifi!
Anasayfa
