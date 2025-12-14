Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında gözler Ankara'da oynanacak Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçına çevrildi. Son dönemde çıkışa geçen Ankara Keçiörengücü, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak önderliğinde elde ettiği üst üste 2 galibiyetin rüzgarıyla sahaya çıkacak. Diğer tarafta ise Esenler Erokspor cephesi oldukça iddialı. Osman Özköylü yönetiminde istikrarlı bir performans ortaya koyan İstanbul temsilcisi, 31 puanla ligde 3. sırada bulunuyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı 14 Aralık Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.