Erzurumspor FK-Bodrum FK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Serkan Özbalta yönetiminde Süper Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Dadaşlar, 26 puanla 7. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanmanın hesaplarını yapan Bodrum FK ise 30 puanla 4. sırada bulunuyor. Hangi takımın kazanacağı merak edilirken futbolseverler, "Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:22
Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, üst sıraları yakından ilgilendiren Erzurumspor FK-Bodrum FK mücadelesine sahne olacak. Erzurumspor FK, 26 puanla 7. sırada yer alıyor ve özellikle son haftalardaki çıkışını devam ettirmek istiyor. Rakip Bodrum FK ise sezonun en istikrarlı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, topladıkları 30 puanla 4. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmanda kazanarak zirve hattındaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.

ERZURUMSPOR FK-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı 12 Aralık Cuma günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA
