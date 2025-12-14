Erzurumspor FK-Bodrum FK MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Erzurumspor FK-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, üst sıraları yakından ilgilendiren Erzurumspor FK-Bodrum FK mücadelesine sahne olacak. Erzurumspor FK, 26 puanla 7. sırada yer alıyor ve özellikle son haftalardaki çıkışını devam ettirmek istiyor. Rakip Bodrum FK ise sezonun en istikrarlı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlılar, topladıkları 30 puanla 4. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmanda kazanarak zirve hattındaki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor.

ERZURUMSPOR FK-BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı 12 Aralık Cuma günü saat 13.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak Erzurumspor FK-Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

