Sakarya’da Yedder etkisi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da Ben Yedder golleriyle öne çıktı. Deneyimli yıldız son 3 karşılaşmada tam 4 gol atarak adından söz ettirdi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 5 gol atıp, 3 asist yaptı ve 8 gole doğrudan etki etti. Fransız futbolcu, yeşil-siyahlılarda 8 gol kaydeden Gael Kakuta'nın ardından en skorer isim olarak dikkatleri topluyor.