Pendikspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE: Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig 15. hafta maçlar bugün başlıyor. Birçok kişi Pendikspor-Manisa FK maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ligde son beş maçta 3 galibiyetle 29 puana ulaşan Pendikspor, 17. sıradaki 13 puanlı Manisa FK'yı konuk edecek. Taraftarlar, Pendikspor - Manisa FK karşılaşmasını kaçırmamak için "Maç saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor-Manisa FK maçı 11'leri belli oldu mu, canlı izleme linki var mı?

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Manisa FK maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Atko Grup Pendikspor-Manisa FK maçının hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Pendikspor Kulübü maç günü paylaşımı

Manisa FK Kulübü maç günü paylaşımı

⚽ Maç Günü🏆 Trendyol 1. Lig 15. Hafta🆚 A. G. Pendikspor⏰ 20.00🏟️ Pendik Stadı pic.twitter.com/HWjzdWFiEZ — Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) November 27, 2025

