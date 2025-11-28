CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE: Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE: Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında heyecan Pendik’te başlıyor. Ligde son beş maçta 3 galibiyet elde ederek 29 puanla 1. sırada yer alan Pendikspor, alt sıralardan çıkmaya çalışan ve son beş maçta sadece 1 galibiyet alan 13 puanlı Manisa FK’yı ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma 09:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pendikspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE: Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Manisa FK maçı canlı takip etmek için TIKLA!

TFF 1. Lig 15. hafta maçlar bugün başlıyor. Birçok kişi Pendikspor-Manisa FK maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ligde son beş maçta 3 galibiyetle 29 puana ulaşan Pendikspor, 17. sıradaki 13 puanlı Manisa FK'yı konuk edecek. Taraftarlar, Pendikspor - Manisa FK karşılaşmasını kaçırmamak için "Maç saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor-Manisa FK maçı 11'leri belli oldu mu, canlı izleme linki var mı?

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Manisa FK maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Atko Grup Pendikspor-Manisa FK maçının hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Pendikspor Kulübü maç günü paylaşımı

Manisa FK Kulübü maç günü paylaşımı

👉 PENDİKSPOR MANİSA FK MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom reklam
F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde!
DİĞER
Mustafa Çulcu, Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısını açıkladı! "Hakem verse kimse bir şey diyemez"
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu?
Dünya devlerinin Victor Osimhen yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yiğit Efe'ye Arda'dan destek! Yiğit Efe'ye Arda'dan destek! 09:39
F.Bahçe'den 3'lü bomba! İşte o isimler F.Bahçe'den 3'lü bomba! İşte o isimler 09:35
F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde! F.Bahçe maçı Macar basınında manşetlerde! 09:33
Amed SK-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri! Amed SK-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri! 09:10
Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı! Ömer Üründül’den F.Bahçe'ye uyarı! 08:58
Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı bilgileri! Kocaelispor - Gençlerbirliği maçı bilgileri! 08:47
Daha Eski
Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu? Duran'a çıkan kırmızı kart doğru mu? 08:33
Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı! 01:23
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:18
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri! 01:18
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:18
F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması F.Bahçe fırsat tepti! İşte UEFA Avrupa Ligi sıralaması 01:18