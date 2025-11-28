Pendikspor - Manisa FK maçı CANLI İZLE: Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Manisa FK maçı canlı takip etmek için TIKLA!
TFF 1. Lig 15. hafta maçlar bugün başlıyor. Birçok kişi Pendikspor-Manisa FK maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Ligde son beş maçta 3 galibiyetle 29 puana ulaşan Pendikspor, 17. sıradaki 13 puanlı Manisa FK'yı konuk edecek. Taraftarlar, Pendikspor - Manisa FK karşılaşmasını kaçırmamak için "Maç saat kaçta, hangi kanalda ve nasıl izlenir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Pendikspor-Manisa FK maçı 11'leri belli oldu mu, canlı izleme linki var mı?
PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Pendikspor-Manisa FK maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Atko Grup Pendikspor-Manisa FK maçının hakemi Erdem Mertoğlu olacak.
PENDİKSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Pendikspor Kulübü maç günü paylaşımı
Maça Doğru #SemtBizimAşkBizim ❤️🤍Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Atko Grup Pendikspor'umuz, yarın saat 20.00'da Pendik Belediye Stadyumu'nda Manisa FK ile karşılaşacak. pic.twitter.com/4ekdV2lmEY— Pendikspor (@PendiksporK) November 27, 2025
Manisa FK Kulübü maç günü paylaşımı
⚽ Maç Günü🏆 Trendyol 1. Lig 15. Hafta🆚 A. G. Pendikspor⏰ 20.00🏟️ Pendik Stadı pic.twitter.com/HWjzdWFiEZ— Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) November 27, 2025
