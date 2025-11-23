Esenler Erokspor evinde Sivasspor'a şans tanımadı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor sahasında Özbelsan Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 21:07
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Kamil Fidan'ın savunmanın arasında attığı pasla buluşan Kimpioka, ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Enes Ali Oral topu kurtardı.

33. dakikada sol taraftan Cihat Çelik'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Enes Ali Oral meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada sağ taraftan Murat Paluli'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Bekir Böke kafayla indirdi. Penaltı noktası solunda topu kontrol eden Kamil Fidan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

58. dakikada Kanga'nın savunmanın arkasına attığı ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Kayode, yerden içeri çevirdi. Altıpasın gerisinden Catakovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

69. dakikada ceza yayı üzerinden Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mikail Okyar'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Kayode'nin yaptığı ortada savunmadan seken topu penaltı noktası üzerinde Catakovic kontrol edemedi. Sol çaprazda topu önünde bulan Recep Niyaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0

83. dakikada Charisis'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Uğur Çiftçi'nin yerden içeri çevirdiği topa, kale önünde Badji'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

90. dakikada ceza yayı üzerinden Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Göktuğ Bakırbaş'da kaldı.

