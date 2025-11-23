CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Eminevim Ümraniyespor Sipay Bodrum FK'yı mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 14. hafta karşılaşmasında her iki takımında 10 kişi kaldığı maçta Ümraniyespor, sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 15:37
Trendyol 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı.

Karşılaşmanın tek golü, 69. dakikada Talha Bartu Özdemir'den geldi.

Müsabaka iki kırmızı karta sahne oldu. Bodrum FK'da Ganalı oyuncu Musah Mohammed, 11. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Ümraniyespor'da ise 25. dakikada Yunus Emre Yılmaz, ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 14'e yükseltirken, Ege temsilcisi Bodrum FK ise 27 puanda kaldı.

