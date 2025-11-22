İstanbul'da gol düellosu!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 3-3 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
31. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda uzak köşede Ben Yedder'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.
38. dakikada Loshaj'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içindeki Sambissa'nın kafa ile indirdiği topu Emir Kaan ağlara gönderdi. 1-0
43. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ben Yedder, kaleci İsa'yı çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı kararı verdi.
45. dakikada penaltıyı kullanan Ben Yedder, kaleci İsa ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-1
50. dakikada Krstovski'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda savunmada Salih Dursun'un müdahalesi sonrası oyun alanına geri döndü. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, Salih Dursun'un topa elle müdahale ettiğini işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltıda topun başına geçen Emir Kaan Gültekin, meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelerle buluşturdu. 2-1
54. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Ben Yedder'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti.
56. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Adnan Deniz Kayatepe, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
61. dakikada Mirza'nın pasında topla buluşan Salih Dursun'un penaltı noktası önünden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
79. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ben Yedder'in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.
90+4. dakikada Serkan Yavuz'un sağ tararaftan yerden ortasında altı pas içindeki Lukasz Zwolinski topu ağlara gönderdi. 2-3
90+5. dakikada sağ taraftan yapılan orta sonrası rakip savunmadan seken topa Ömer Faruk Duymaz'ın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-3
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Serdar Osman Akarsu, Furkan Ulu
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan, Demir Mermerci (Ömer Faruk Duymaz dk. 72), Emrecan Uzunhan, Demeco Duhaney, David Sambissa (Enver Cenk Şahin dk. 72), Modestas Vorobjovas, Florian Loshaj, Mendy Mamadou (İsa Dayaklı dk. 60), Emir Kaan Gültekin (Mustafa Sol, dk. 86) Mario Krstovski (Ertuğrul Sandıkcı dk. 86)
Yedekler: Alp Arda, Yunus Bahadır, Vefa Temel, Duran Şahin, İzzet Ali Erdal
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz, Salih Dursun, Batuhan Çakır, Caner Erkin (Alaaddin Okumuş dk. 90), Eren Erdoğan, Mirza Cihan (Mete Kaan Demir dk. 62), Burak Altıparmak, Burak Çoban (Lukasz Zwolinski dk. 75), Romeo Kakuta (Daniel Akuazaoku dk. 75), Wissam Ben Yedder (Rijad Kobiljar dk. 89)
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Sadık Çiftpınar, Alparslan Demir, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Goller: Emir Kaan Gültekin (dk. 38 ve 53 pen.), Ömer Faruk Duymaz (dk. 90+5) (İstanbulspor), Wissam Ben Yedder (dk. 45 pen.), Salih Dursun (dk. 61), Lukasz Zwolinski (dk. 90+4) (Sakaryaspor)