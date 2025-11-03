Esenler Erokspor 3-1 Arca Çorum FK | MAÇ SONUCU ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Çorum FK'yı 3-1'lik skorla yenerek puanını 24 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi. İşte mücadelenin ayrıntıları...

18. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Kanga, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte müsait pozisyonda bulunan Kayode, tek vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

28. dakikada Oğuz'un pasında sol tarafta topla buluşan Eze, ceza sahasına girdikten sonra Nzaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, yerden kalecinin sağına yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

69. dakikada Hayrullah'ın pasında sol taraftan topla hareketlenen Faye, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakikada Catakovic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Faye, aşırtma vuruşla kaleci Sehic'in üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1