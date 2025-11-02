Boluspor-Bodrum FK MAÇI CANLI İZLE | Boluspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı, Bolu'da oynanacak kritik bir mücadeleyle devam ediyor. Uzun süredir galibiyet yüzü göremeyen Boluspor, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırıp yeniden çıkışa geçmek için sahaya çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin en zorlu rakiplerinden biri olan Bodrum FK'yı ağırlarken, 3 puanla moral depolamanın hesaplarını yapıyor. Ligde fırtına gibi esen Sipay Bodrum FK ise 24 puanla zirvenin sahibi konumunda. Yeşil-beyazlılar, 6 maçtır kaybetmeyerek yakaladığı yükselişi Bolu deplasmanında da sürdürmek istiyor. Peki, Boluspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Boluspor-Sipay Bodrum FK maçı 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BOLUSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Sipay Bodrum FK maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-SİPAY BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE