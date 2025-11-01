CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri | Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri | Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çalacak. Tüm kulvarlarda çıktığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip, bu maçtan 3 puan alarak toparlanma sürecine girmeyi hedefliyor. 14 puanla 11. sırada yer alan Sivasspor ise ligin son 3 maçından beraberlikle ayrıldı. Peki Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ümraniyespor - Sivasspor maçı yayın bilgileri | Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümraniyespor ile Sivasspor, 1. Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. 11 maçta topladığı 8 puanla ligde 18. sırada yer alan Ümraniyespor, bu sezon evinde oynadığı maçların hiçbirisinden galibiyet alamadı. Ligdeki son 3 maçından puansız ayrılan ev sahibi ekip, küme hattından kurtulmak için sahaya çıkacak. Sivasspor ise segilediği başarılı performansla bu sezon yalnızca 1 kez mağlubiyete imza attı. Ligdeki son 3 maçından ise beraberlikle ayrılan konuk ekip yeni galibiyet serisi peşinde. Peki Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Sivasspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı maçta, Arslan'ın yardımcılıklarını ise Ömer L. Aydın ve Tuncar Ercan yapacak.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI | TIKLA - İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz: Yolsuzluk dosyaları ve liste savaşı | İmamoğlu'nun ekibi şantaja başladı
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
İstatistikler G.Saray'dan yana!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki Union Berlin Freiburg maçı CANLI izle! Union Berlin Freiburg maçı HD, canlı izleme linki 09:37
Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! Galatasaray - Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri! 09:27
F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak F.Bahçe derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak 09:20
St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! St. Pauli - Mönchengladbach maçı CANLI izle! 09:19
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 09:05
Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Serikspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? 09:03
Daha Eski
PFDK’dan bahis skandalı kararı! PFDK’dan bahis skandalı kararı! 00:00
Beşiktaş'tan bahis açıklaması! Beşiktaş'tan bahis açıklaması! 00:00
G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! G.Saray'da derbi öncesi Singo gelişmesi! 00:00
Başakşehir son nefeste! Başakşehir son nefeste! 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 00:00
Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 00:00