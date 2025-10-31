CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Hatayspor 0-3 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hatayspor 0-3 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 22:01
Hatayspor 0-3 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçında Hatayspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 3-0'lık skorla Erzurum ekibi oldu.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 35 ile 62. dakikalarda Eren Tozlu ve 88. dakikada Cheikne Sylla kaydetti.

Öte yandan Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi, mücadelenin 14. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Erzurumspor bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, bu sezonki 8. yenilgisini alan Hatayspor 4 puanla 19. sırada kaldı.

