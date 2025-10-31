12. haftanın hakemleri

Bugün: 20.00 Hatay-Erzurum: Alpaslan Şen, Yarın: 13.30 Keçiörengücü-Sarıyer: Ayberk Demirbaş, 16.00 Ümraniye-Sivas: Yiğit Arslan, 19.00 Serik-Adana Demir: Oğuzhan Gökçen, Pazar: 13.30 Manisa FK-Amed: Melih Aldemir, 13.30 İstanbul- Pendik: Gürcan Hasova, 16.00 Bolu- Bodrum FK: Erdem Mertoğlu, 19.00 Van-Sakarya: Davut Çelik, Pazartesi: 17.00 Iğdır FK-Bandırma: Ömer Faruk Gültekin, 20.00 Esenler Erokspor- Çorum FK: Ömer Faruk Turtay
