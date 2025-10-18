CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler TFF 1.Lig Van Spor FK - Pendikspor maçı detayları | Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Van Spor FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında, Atatürk Stadyumu'nda Pendikspor'u konuk edecek. Hakan Kutlu'nun öğrencileri milli aradan önce topladığı 13 puanla 9. sırada yer alırken İstanbul ekibi ise 18 puanla 3. sırada. Zirveyi zorlayan konuk takım, bu maçta 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Peki Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:38
Van Spor FK - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de kıyasıya mücadele sürüyor. 10. hafta maçında Van Spor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Ortalardan zirveye doğru yükselişe geçmek isteyen ev sahibi, son maçında Amed'i 3-0 yenerek milli araya moralli girdi. Uğur Uçar'ın ekibi ise ara öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Pendikspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Emre Doğu ve Murathan Çomoğlu yapacak.

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

