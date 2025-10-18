Van Spor FK - Pendikspor maçı detayları | Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de kıyasıya mücadele sürüyor. 10. hafta maçında Van Spor, evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Ortalardan zirveye doğru yükselişe geçmek isteyen ev sahibi, son maçında Amed'i 3-0 yenerek milli araya moralli girdi. Uğur Uçar'ın ekibi ise ara öncesi yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Van Spor FK - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VAN SPOR FK - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Van Spor FK - Pendikspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Emre Doğu ve Murathan Çomoğlu yapacak.

