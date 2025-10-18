Adana Demirspor 0-6 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Yeşil siyahlılar rakibini 6-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri, Wissam Ben Yedder(3), Burak Çoban, Gael Kakuta ve Alparslan Demir kaydetti.

Ev sahibi -17 puanda kalırken Sakaryaspor ise puanını 14 yaptı.

ALPARSLAN DEMİR VE BEN YEDDER İLK GOLLERİNİ KAYDETTİ

Alparslan Demir ve Wissam Ben Yedder bu sezon Sakaryaspor formasıyla ilk golünü kaydetti.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Ligde geçtiğimiz hafta Sarıyer'i 2-1 mağlup eden yeşil siyahlılar, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza yayında topla buluşan Vukovic'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

27. dakikada Burak'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla Sakaryaspor penaltı kazandı.

29. dakikada beyaz noktanın başına geçen Wissam Ben Yedder'in şutunda top filelerle buluştu. 0-1

37. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde arka direkte Wissam Ben Yedder kafayla topu ağlara gönderdi. 0-2

57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda seken topu önünde bulan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 0-3

60. dakikada Mete Kaan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sadık'ın vuruşunda kaleci Murat'tan dönen topu Wissam Ben Yedder filelere yolladı. 0-4

88. dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kakuta, kaleciyi çalımlayıp topu ağlara gönderdi. 0-5

90. dakikada soldan yerden ceza sahasına gelen pasta Alparslan Demir'in şutunda top ağlara gitti. 0-6