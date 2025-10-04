Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Pendikspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Seyfettin Alper Yılmaz düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Adana Demirspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

