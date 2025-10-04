CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu, 9. hafta maçında Pendikspor ile Adana Demirspor karşılaşacak. Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:18
Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol 1. Lig

Pendikspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Sezonun 9. hafta maçında Pendikspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendik Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Seyfettin Alper Yılmaz düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Pendikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Adana Demirspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Adana Demirspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Pendikspor - Adana Demirspor canlı | TRT TABİİ SPOR CANLI İZLE👈

