Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK 0-4 Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manisa FK 0-4 Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bodrum FK deplasmanda Manisa FK'yı 4-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 18:09 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 18:12
Manisa FK 0-4 Bodrum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı.

Bodrum FK'nın gollerini Bartu Göçmen(KK), Celal Dumanlı, Pedro Brazao ve Dimitrov kaydetti.

Liderliğe yükselen Bodrum FK puanını 17 yaptı.

Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Bodrum Futbol Kulübü öne geçti. Fredy'nin sağ çaprazdan yerden ortasında Bartu'nun ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada Burak ceza sahası dışı sağ çaprazından pasını ceza sahası içindeki Muhammed'e aktardı. Muhammed'in şutunda top az farkla uzak köşeden dışarı çıktı.

45+1'nci dakikada Fredy'nin hatalı geri pasında topla buluşan Diony, önce Ajeti, ardından ise Ali Aytemur'dan sıyrıldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutu farklı şekilde auta çıktı.

47'nci dakikada yeşil-beyazlılar ikinci golü attı. Ali Aytemur'un sol kanada gönderdiği yüksek topu kontrol eden Seferi içeriye çevirdi. Celal'in ceza sahası içerisinde kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

51'inci dakikada Bodrum FK golleri üçledi. Ceza sahası içerisinde Ayberk'e şık bir çalım atan Seferi'nin aktardığı pası alan Brazao'nun şutunda top filelere gitti: 0-3.

80'inci dakikada Fredy'nin topuk pasında topla buluşan Seferi'nin şutuna Toure sağ eliyle müdahale etti. Hakem Erdem Akbaş penaltı noktasını gösterdi.

82'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Fredy, şutunda kaleci Samet sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Seken topu Celal, kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası ceza sahasına erken girildiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

85'inci dakikada Bodrum FK takımı bir kez daha sevindi. Merkezden gelişen atakta Fredy, topu Dimitrov'a aktardı. Dimitrov'un sol ayağıyla uzak köşeye şutunda top ağlarla buluştu: 0-4.

