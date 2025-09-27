CANLI SKOR ANA SAYFA
Caner kadro dışı

Caner kadro dışı

1. Lig’de Sakaryaspor’un Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan Caner Erkin ve Altıparmak kadro dışı bırakıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Caner kadro dışı

Sakaryaspor'un önceki gün deplasmanda oynadığı Pendikspor maçında takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Yönetim, ayrıca Burak Altıparmak'ın da kadro dışı bırakılmasına karar verdi. Savunması alınan Caner Erkin ile Burak Altıparmak teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı kaldı.

ARMA, SADECE LOGO DEĞİL

Yapılan açıklamada, yeşil siyah formanın göğsünde taşıdığı armanın, sadece bir logo değil, taraftarın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olduğu vurgulanırken, Sakaryaspor çatısındaki her futbolcunun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesinin esas olduğu belirtildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Caner Erkin, kadro dışı kararının ardından tokat attığı Burak Altıparmak dışında Sakaryaspor camiasından özür diledi. Erkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Altıparmak'ın kendisine küfür edip hakaretlerde bulunduğunu öne sürdü.

