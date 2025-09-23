CANLI SKOR ANA SAYFA
Boluspor-Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 7. hafta maçında Boluspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İki takımda kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlarken, hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Boluspor-Ümraniyespor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Özellikle, "Boluspor-Ümraniyespor maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 09:16
Boluspor-Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun 7. haftasında futbolseverleri keyifli bir mücadele bekliyor. Boluspor sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak. Sezona 3 puan alarak devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Boluspor-Ümraniyespor maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu 6. haftasında oynanacak Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı 23 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Eminevim Ümraniyespor maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

BOLUSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Boluspor: Orkun, Devran, Kaan, Kougba, Lima, Liço, Balburdia, Doğan Can, Boakye, Onur, Hasani

Ümraniyespor: Cihan, Djokanovic, Glumac, Burak, Atalay, Serkan, Ali Turap, Oğuz, Bardhi, Benny, Soukou

