Serik nihayet

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Serik Spor, Bandırmaspor'u konuk etti. Aktepe Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Serik Spor, 1-0'lık skorla kazandı. Serik Spor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Iliya Berkovskiy kaydetti. Bu sonucun ardından Serik'in, puanı 10, Bandırma'nın 8 oldu. Bir sonraki maçta Serik, Çorum deplasmanına gidecek. Bandırma, Manisa'yı konuk edecek.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER