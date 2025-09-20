Serik nihayet

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in 6. hafta maçında Serik Spor, Bandırmaspor'u konuk etti. Aktepe Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi Serik Spor, 1-0'lık skorla kazandı. Serik Spor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Iliya Berkovskiy kaydetti. Bu sonucun ardından Serik'in, puanı 10, Bandırma'nın 8 oldu. Bir sonraki maçta Serik, Çorum deplasmanına gidecek. Bandırma, Manisa'yı konuk edecek.